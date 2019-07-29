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РИА Новости

Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников

Вчера, 03:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодготовка к военному параду в честь Дня независимости Украины в Киеве
Подготовка к военному параду в честь Дня независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в Московию и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма". Об этом он заявил в интервью изданию "Страна.ua".
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.

"К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко. — Прим. ред.)", — сказал он.

Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления "демонстрируют неадекватность". "Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", — добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать "День освобождения от Советского Союза".

"Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма", — заявил депутат.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100 процентов протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16 процента, на втором месте идет "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко с 13,05 процента. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18 процента, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,1 процента. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82 процента.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
11 июля, 15:17
В Госдуме объяснили идею Киева переименовать Россию русофобской болезнью
6703511799
Обсудить 19
Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Здравые мысли здравого человека.
29 июля, 04:33
eldeckel
12000000
Честно говоря, порадовало меня это заявление. Думал, что на Украйне в политикуме нет уже здравомыслящих. Как бы его там не поклевали незалежники. И на самом деле, он прав. Только Советский Союз дал им медицину и образование, о котором сейчас можно только мечтать. Да и достаток и другие социальные блага. Кучка богатеев у власти отреклись от этого, обрекли весь народ на выплату долгов, вогнали в нищету. Но зато теперь есть свобода. Можно ездить по Европе и собирать клубнику за копейку
29 июля, 05:43
InGood FitRu
11200001
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