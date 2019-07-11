Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью Ukrlife.TV.
Как отметил Потураев, в стране есть государственный и "единый" украинский язык, также существуют языки национальных меньшинств, в том числе русский. По его словам, "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он "теперь вообще другой".
"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский. <...> У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия", — предложил советник президента Украины.
Потураев, назвав себя филологом, призвал дать россиянам "историческое разнообразие", раз они "хотят вернуться к истокам".
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Закон о государственном языке
В последние годы на Украине остро стоит языковой вопрос. В частности, в стране не прекращаются призывы запретить или переименовать все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.
В мае Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
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По мнению авторов инициативы, важно развивать украинский как "самобытный язык титульной нации".
В российском МИД заявили, что закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, "это означает, что единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".