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РИА Новости

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Вчера, 02:38
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкУчастники акции "Спаси свой язык" в Киеве
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью Ukrlife.TV.
Как отметил Потураев, в стране есть государственный и "единый" украинский язык, также существуют языки национальных меньшинств, в том числе русский. По его словам, "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он "теперь вообще другой".

"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский. <...> У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия", — предложил советник президента Украины.

Потураев, назвав себя филологом, призвал дать россиянам "историческое разнообразие", раз они "хотят вернуться к истокам".
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Зеленский пообещал защищать украинский язык

Закон о государственном языке

В последние годы на Украине остро стоит языковой вопрос. В частности, в стране не прекращаются призывы запретить или переименовать все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.
В мае Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
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По мнению авторов инициативы, важно развивать украинский как "самобытный язык титульной нации".
В российском МИД заявили, что закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, "это означает, что единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Украинский это Шумерский язык. Некоторые верят что сам Адам говорил на Украинском.
11 июля, 03:44
ASAlex Snow
1242471019
Эх, не о том вы думаете, граждане украинцы! Семченко прав: государство утратило монополию на применение силы, надо срочно её возвращать. Рассуждать о языках бесполезно, потому что факельношествующее бандеролюбивое хулиганьё только сейчас заявляет, будто их заботит популярность украинского языка. Начнут все говорить на украинском - они найдут ещё какой-нибудь повод кошмарить сограждан. 5 лет назад им разрешили всё, теперь их уже не загнать обратно в рамки приличий и законности.
11 июля, 03:23
ААнатолий
35422109
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