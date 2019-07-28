Аварии на магистральных газопроводах в России в 2018-2019 годах

в Серпуховском районе Московской области произошел порыв на газопроводе-отводе от магистрального газопровода "Серпухов – Ленинград" от газораспределительной станции (ГРС) "Протвино" с возгоранием. Пострадавших не было. После этого для безопасной локализации разрыва газопровода-отвода был перекрыт линейный кран на 60 километре магистрального газопровода "Серпухов – Ленинград". Так, было прекращено газоснабжение 2,7 тысячи абонентов в Калужской и Московской областях.