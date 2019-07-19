Патрушев назвал причину пожара около ТЭЦ в Мытищах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Недавний пожар возле территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования часто является причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций. Недавняя авария с прорывом газопровода в подмосковных Мытищах на ТЭЦ "Северная" тому яркий пример", - сказал Патрушев в пятницу на совещании в Санкт-Петербурге.

Крупный пожар начался 11 июля на газопроводе в непосредственной близости от ТЭЦ, в небо взметнулся 50-метровый факел, пришлось перекрывать Осташковское шоссе. После нескольких часов борьбы пожар все-таки удалось потушить, но в последний момент огонь перекинулся еще на два здания неподалеку. По итогам ЧП один человек погиб, пострадали 13.