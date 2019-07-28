В Коми произошел разрыв трубы на газопроводе

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разрыв трубы и возгорание газа произошли на газопроводе в Коми, никто не пострадал, снижения поставок потребителям нет, сообщается на сайте Минэнерго.

"Двадцать восьмого июля в 14.00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга –Вуктыл – Ухта-2 (ДЗО ПАО "Газпром" – ООО "Газпром трансгаз Ухта") в сорока километрах от компрессорной станции "Вуктыльская" произошел разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших нет, снижения поставок потребителям также нет.