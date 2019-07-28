Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского

Зеленский ранее потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю после того, как в Сети появилось видео, на котором генерал вызывает подразделение спецназначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД.

Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился "коллега" Лексуса Вован (Владимир Кузнецов), который представился журналистом. Пранкер задал собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий. Глуховеря в ответ сослался на козни "российской пропаганды".

Затем Лексус от имени Владимира Зеленского обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в регионе. В ответ Глуховеря стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом. Посетовав на блогеров, генерал сказал, что разбирается в ситуации.