Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T07:04Z
https://ria.ru/20190728/1556942050.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150101/15/1501011528_0:134:2560:1574_1036x0_80_0_0_a43207496e52d675459d712e434c7dd7.jpg
РИА Новости

Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского

06:37
26836
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) поговорил с главой полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей от имени украинского президента Владимира Зеленского. Аудиозапись розыгрыша оказалась в распоряжении "Страны.ua".
Зеленский ранее потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю после того, как в Сети появилось видео, на котором генерал вызывает подразделение спецназначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД.
Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
8 июля, 22:43
Пранкеры убедили Заева в "родстве" Порошенко и Александра Македонского
Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился "коллега" Лексуса Вован (Владимир Кузнецов), который представился журналистом. Пранкер задал собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий. Глуховеря в ответ сослался на козни "российской пропаганды".
Затем Лексус от имени Владимира Зеленского обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в регионе. В ответ Глуховеря стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом. Посетовав на блогеров, генерал сказал, что разбирается в ситуации.
"Зеленский" пригрозил Глуховере увольнением.
6217296816
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеМВД УкраиныДнепропетровская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Самое прикольное в том, что все они борются с русским языком, но и говорить они умеют только на русском...😂😂😂
28 июля, 06:56
Alex Ak.
960000
Рекомендуем
Погибшая девушка-блогер
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
РИА
Новости
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
Транспортный самолет ИЛ-76
В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Лента
новостей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: близкий к Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока — 2"
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Международный аэропорт Симферополь
В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
Панорама Москвы
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
Экс-депутат Рады назвал "новую церковь" Украины "мертворожденной"
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно
Катер проекта 1231 (вариант без крыльев)
Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей
Радиотелескоп РТ-70
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта "Миллиметрон"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде
09:46"Как из кино про зомби": украинские электрички испугали пользователей Сети
09:41В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки
09:35В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
09:29В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в Приамурье
09:28Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса, считает Медведчук
09:23Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры
09:16В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП
09:15В ЛНР заявили о сохраняющемся шесть суток подряд режиме тишины
09:07Медведчук: в Донбассе не будет мира без реализации минских соглашений
09:05В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
08:56На Украине "Оппозиционная платформа" выдвинет своих кандидатов в мэры
08:47Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
08:46В Приамурье более 400 человек разместили в ПВР из-за паводка
08:27В одном из районов Приморья ввели режим ЧС
08:23При стрельбе в Нью-Йорке погиб человек, сообщили СМИ
08:15Отпущенное КНДР российское рыболовецкое судно прибыло в Южную Корею
07:55Фигурантам дела о пожаре в лагере под Хабаровском просят смягчить наказание
07:53Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать
07:37В Приангарье эвакуировали людей из возможных зон второй волны подтопления
Лента новостейМолния