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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленинградской области открылся музыкальный фестиваль "Дым над водой"

Вчера, 22:10
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. В Ленинградской области на берегу Красного озера открылся музыкальный фестиваль "Дым над водой", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградской области.
На берегу Красного озера в стретились классика и рок. Зрителей ждало море прекрасной музыки от академической школы до драйва рок-культуры в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" и португальской рок-группы “Blind Zero”.
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"Состав участников, количество гостей, качественная музыка в обрамлении прекрасной природы Карельского перешейка – фестиваль "Дым над водой" еще раз подтверждает статус Ленинградской области как лидера событийного туризма России. Всегда могут рассчитывать на поддержку администрации организаторы мероприятий, предлагающие новые современные форматы событий, интересные жителям и гостям региона" - приветствовал участников губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На территории фестиваля были открыты три сцены. Главная - на берегу Красного озера, в естественном амфитеатре долины Коробицыно. Малая - на вершине склона для мастер-классов и "Народного караоке". Третья – детская сцена на территории горнолыжного центра.
На фестивале зрители уидели петербургского тенора, героя мюзиклов "Мастер и Маргарита", "Онегин" ‒ Ивана Ожогина, участника шоу "Голос" Дмитрия Янковского. Также участниками фестиваля стали пиантист-виртуоз Дмитрий Гайворонский, выдающаяся джазовая вокалистка Этери Бериашвили, Орфей первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" Альберт Асадуллин и победители конкурса рок-групп "Дым над водой – 2018" питерская команда Oya.
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Придумал и воплотил в жизнь "Дым над водой" маэстро Михаил Голиков и его Государственный симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" в составе 70 академических музыкантов.
Зрители услышали знакомые мелодии Metallica, Scorpions, Queen и Deep Purple в оригинальных симфонических аранжировках. Гостей ждали неожиданные сочетания: хит "Перемен" Цоя на мотив балета Прокофьева, а также русская народная "Ой, мороз, мороз", переходящая в саундтрек "Игры престолов".
Фестиваль открылся при поддержке правительства Ленинградской области, комитета по культуре Ленинградской области и фонда "Росконнресс".

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