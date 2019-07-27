В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Пункт приема помощи для пострадавших от паводка начал работать в Благовещенске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации города.

Паводок, вызванный муссонными дождями, начался 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. В четверг в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Дождевой паводок в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.

"В центре "Доброта" организован сбор вещей для пострадавших амурчан. С 27 июля по 1 августа на базе центра будет работать пункт приема помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов. В первую очередь ждут постельное белье, полотенца, спальные принадлежности, одежду и обувь детскую и взрослую (в том числе теплые вещи) - новую или в хорошем состоянии, а также предметы личной гигиены", - сообщили в администрации.

Пострадавшим от паводка также необходимо помочь подготовить детей к новому учебному году, поэтому нужны школьные принадлежности, говорится в сообщении. Все собранные вещи 2 августа будут переданы в пострадавшие районы.

Глава Сковородинского района Алексей Прохоров на своей странице в Instagram сообщил, что в администрации района развернут пункт сбора помощи.

"Сейчас всем пострадавшим жителям подтопленных районов нужна наша с вами помощь. Чистое постельное белье, полотенца (можно б/у)",- написал он.

Счет для сбора средств для пострадавших открыт и в администрации Мазановского района, сообщил в Instagram глава района Михаил Пивень.

"Уважаемые главы городов и районов Амурской области, жители! Огромное спасибо за понимание и поддержку. Город Белогорск собирает вещи, город Свободный предлагает отдых для детей, Сковородинский район только сам отходит от удара паводка - предлагает нам помощь, другие тоже готовы помочь", - написал Пивень о помощи от соседних муниципалитетов.