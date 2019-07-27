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РИА Новости

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка

Вчера, 10:13
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© МЧС РоссииУстранение последствий прохождения циклона в Амурской области
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Пункт приема помощи для пострадавших от паводка начал работать в Благовещенске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации города.
Паводок, вызванный муссонными дождями, начался 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. В четверг в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Дождевой паводок в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
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"В центре "Доброта" организован сбор вещей для пострадавших амурчан. С 27 июля по 1 августа на базе центра будет работать пункт приема помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов. В первую очередь ждут постельное белье, полотенца, спальные принадлежности, одежду и обувь детскую и взрослую (в том числе теплые вещи) - новую или в хорошем состоянии, а также предметы личной гигиены", - сообщили в администрации.
Пострадавшим от паводка также необходимо помочь подготовить детей к новому учебному году, поэтому нужны школьные принадлежности, говорится в сообщении. Все собранные вещи 2 августа будут переданы в пострадавшие районы.
Глава Сковородинского района Алексей Прохоров на своей странице в Instagram сообщил, что в администрации района развернут пункт сбора помощи.
"Сейчас всем пострадавшим жителям подтопленных районов нужна наша с вами помощь. Чистое постельное белье, полотенца (можно б/у)",- написал он.
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Уважаемые жители Сковородинского района! Сейчас очень тяжёлая ситуация у наших соседних районов в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате повышения уровня воды. Эвакуируют людей, затоплено село Норск Селемджинского района. Сейчас всем пострадавшим жителям подтопленных районов нужна наша с вами помощь. Чистое постельное белье, полотенца (можно б/у). В администрации Сковородинского района развернут Пункт сбора помощи (кабинет 19), телефоны 89143805039,8(41654) 22-4-29. Не будьте пожалуйста равнодушными! @adm_selemdzhinsky #амурскаяобласть#сковородинскийрайон#открытыймуниципалитетсковородинскийрайон#открытыймуниципалитет#правительствоамурскойобласти#чс #паводки #помощь @skovorodinskiy_rayon

Публикация от Алексей Прохоров (@aleksei_prohorov2509)

Счет для сбора средств для пострадавших открыт и в администрации Мазановского района, сообщил в Instagram глава района Михаил Пивень.
"Уважаемые главы городов и районов Амурской области, жители! Огромное спасибо за понимание и поддержку. Город Белогорск собирает вещи, город Свободный предлагает отдых для детей, Сковородинский район только сам отходит от удара паводка - предлагает нам помощь, другие тоже готовы помочь", - написал Пивень о помощи от соседних муниципалитетов.
По данным регионального ГУ МЧС, в области подтоплено 1286 придворовых территории, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников -536 человек, из них 156 детей.
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