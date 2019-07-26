Путин подписал закон о совершенствовании условий ведения деятельности в ТОР

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает возможность включения в границы ТОР акватории водных объектов, то есть прилегающих к ним морей, озер и водохранилищ. Это позволит резидентам ТОР осуществлять, в частности, рекреационную деятельность и строительство гидротехнических сооружений. Однако предложение о включении акватории водных объектов в границы ТОР должно быть согласовано с ФСБ, ФСО, Минобороны, Минприроды и Минтрансом до внесения в правительство РФ.

Законом устанавливается запрет на предоставление режима ТОР организациям, осуществляющим добычу нефти, газа и (или) газового конденсата, а также заготовку древесины и их реализацию, кредитным, страховым, клиринговым организациям, НПФ и профучастникам рынка ценных бумаг.

Помимо этого, расширяется перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР. В нем теперь могут быть установлены условия предоставления резидентам ТОР льгот по уплате налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе сроки их предоставления, а также порядок исполнения регионом или муниципалитетом обязательств по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОР.