Ядом по нарядам: блестящие звезды открыли фестиваль "Жара" в Баку

Ольга Бузова

У телеведущей и певицы шлейф платья слился с ковром. Надеемся, никто не пострадал.

Отдельно стоит отметить постоянные для Ольги Бузовой сережки-кисточки. Складывается впечатление, что они у нее есть к любому наряду.

А так, она была бы королевой выпускного бала любого провинциального города.