Ядом по нарядам: блестящие звезды открыли фестиваль "Жара" в Баку

Ани Лорак
Наряд певицы — корсет, кружева и кринолин — на первый взгляд очень напоминает свадебное платье. Но если присмотреться, вспоминаются снежинки из бумаги — на них был похожий рисунок и оставались такие же складки.
Ани Лорак
Наряд певицы — корсет, кружева и кринолин — на первый взгляд очень напоминает свадебное платье. Но если присмотреться, вспоминаются снежинки из бумаги — на них был похожий рисунок и оставались такие же складки.
Кристина Орбакайте
Певица выбрала для дорожки струящееся блестящее платье в греческом стиле.
Благодаря простой прическе и минимуму деталей она выглядит элегантно.
Кристина Орбакайте
Певица выбрала для дорожки струящееся блестящее платье в греческом стиле.
Благодаря простой прическе и минимуму деталей она выглядит элегантно.
Ольга Бузова
У телеведущей и певицы шлейф платья слился с ковром. Надеемся, никто не пострадал.
Отдельно стоит отметить постоянные для Ольги Бузовой сережки-кисточки. Складывается впечатление, что они у нее есть к любому наряду.
А так, она была бы королевой выпускного бала любого провинциального города.
Ольга Бузова
У телеведущей и певицы шлейф платья слился с ковром. Надеемся, никто не пострадал.
Отдельно стоит отметить постоянные для Ольги Бузовой сережки-кисточки. Складывается впечатление, что они у нее есть к любому наряду.
А так, она была бы королевой выпускного бала любого провинциального города.
Анастасия Каменских
Певица решила действовать наверняка и выбрала все и сразу: и неон, и анималистичный принт, и футуристические текстуры.
В прошлое могут отбросить трогательные заколки-крокодильчики. Хотя нет, конечно это же очень модно.
Садись, Настя, четыре с плюсом за старания!
Анастасия Каменских
Певица решила действовать наверняка и выбрала все и сразу: и неон, и анималистичный принт, и футуристические текстуры.
В прошлое могут отбросить трогательные заколки-крокодильчики. Хотя нет, конечно это же очень модно.
Садись, Настя, четыре с плюсом за старания!
Рита Дакота
Не исключено, что Рите Дакоте было жарче всех. Певица решилась выйти в костюме-тройке ярко-оранжевого цвета.
Закрытая наглухо рубашка, длинные рукава - возможно, артистка перепутала ковровые дорожки?
Но нет: сочный монохром в сочетании с классическим кроем комплекта сделал свое дело — образ вышел оригинальным и запоминающимся. Правда, не вполне подходящим для самой Риты.
Рита Дакота
Не исключено, что Рите Дакоте было жарче всех. Певица решилась выйти в костюме-тройке ярко-оранжевого цвета.
Закрытая наглухо рубашка, длинные рукава - возможно, артистка перепутала ковровые дорожки?
Но нет: сочный монохром в сочетании с классическим кроем комплекта сделал свое дело — образ вышел оригинальным и запоминающимся. Правда, не вполне подходящим для самой Риты.
Участники поп-группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и Надя Дорофеева
Солистка поп-группы "Время и Стекло" не стала мудрить и приехала на открытие фестиваля в простом, но современном образе. В нем можно блистать и на красной дорожке, и на вечеринке с друзьями.
Длинная юбка со смелым разрезом до бедра, over-size пиджак и кроп-топ пудрового цвета — что еще нужно модникам?
Участники поп-группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и Надя Дорофеева
Солистка поп-группы "Время и Стекло" не стала мудрить и приехала на открытие фестиваля в простом, но современном образе. В нем можно блистать и на красной дорожке, и на вечеринке с друзьями.
Длинная юбка со смелым разрезом до бедра, over-size пиджак и кроп-топ пудрового цвета — что еще нужно модникам?
Миша Романова
Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Миша Романова выбрала платье "змеиного" силуэта, которое не скрывает достоинств фигуры.
Певица акцентировала внимание на своих формах блестками и пайетками.
Миша Романова
Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Миша Романова выбрала платье "змеиного" силуэта, которое не скрывает достоинств фигуры.
Певица акцентировала внимание на своих формах блестками и пайетками.
Вера Брежнева
Еще одна бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева решила обратиться к классике – строгие линии наряда и кипенно-белый цвет.
Чтобы не выглядеть скучно, певица и телеведущая похулиганила с разрезом до бедра и тонкими бретельками кроп-топа.
Вера Брежнева
Еще одна бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева решила обратиться к классике – строгие линии наряда и кипенно-белый цвет.
Чтобы не выглядеть скучно, певица и телеведущая похулиганила с разрезом до бедра и тонкими бретельками кроп-топа.
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Немножко великоваты плечи, но в целом образ модный: геометрический принт, блестящая ткань и скромные лодочки.
Но видно, что настроение у певицы не очень. Ходят слухи о ее разводе.
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Немножко великоваты плечи, но в целом образ модный: геометрический принт, блестящая ткань и скромные лодочки.
Но видно, что настроение у певицы не очень. Ходят слухи о ее разводе.
Артик и Асти (Artik & Asti)
Непонятно, почему господин Умрихин (Artik) пришел при параде, а его спутница надела только рукава.
О платье Asti мечтали все девочки 90-х, собираясь на дискотеку. Спасает образ скромная укладка и классические шпильки.
Артик и Асти (Artik & Asti)
Непонятно, почему господин Умрихин (Artik) пришел при параде, а его спутница надела только рукава.
О платье Asti мечтали все девочки 90-х, собираясь на дискотеку. Спасает образ скромная укладка и классические шпильки.
Альбина Джанабаева
Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева сделала ставку на бледно-лимонный цвет. В другое время это бы сработало, но не в этот раз. Солнце не щадит никого — раздраженную загаром кожу не следовало выставлять напоказ.
Отчасти спасает положение крой наряда: резкие геометрические линии корсажа и струящаяся юбка привлекают внимание.
Альбина Джанабаева
Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева сделала ставку на бледно-лимонный цвет. В другое время это бы сработало, но не в этот раз. Солнце не щадит никого — раздраженную загаром кожу не следовало выставлять напоказ.
Отчасти спасает положение крой наряда: резкие геометрические линии корсажа и струящаяся юбка привлекают внимание.
Zivert (Юлия Зиверт)
Минималистичный образ в шелковом платье-комбинации и чалме получился простым, но стильным.
Zivert (Юлия Зиверт)
Минималистичный образ в шелковом платье-комбинации и чалме получился простым, но стильным.
Иосиф Пригожин и Валерия
Валерия блистает: макияж, прическа и классический костюм цвета металлик с актуальным кроем брюк.
Иосиф Пригожин и Валерия
Валерия блистает: макияж, прическа и классический костюм цвета металлик с актуальным кроем брюк.
Юлия Барановская
Тот же тренд на блестки и металлик.
Обтягивающий силуэт, впрочем, не украсил хрупкую фигуру телеведущей. Да и золотая ткань больше напоминает тщательно разглаженный конфетный фантик.
Юлия Барановская
Тот же тренд на блестки и металлик.
Обтягивающий силуэт, впрочем, не украсил хрупкую фигуру телеведущей. Да и золотая ткань больше напоминает тщательно разглаженный конфетный фантик.
Элина Чага
"Оранжевый – новый черный" —это платье поп-певицы и композитора Элины Чаги.
На этом бы и остановиться, но певица зачем-то добавила массивное золотое ожерелье, которое невыгодно утяжеляет наряд.
Элина Чага
"Оранжевый – новый черный" —это платье поп-певицы и композитора Элины Чаги.
На этом бы и остановиться, но певица зачем-то добавила массивное золотое ожерелье, которое невыгодно утяжеляет наряд.
Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией
Обсуждать наряды Филиппа нет смысла: он одевается так, как ему нравится - назло всем критикам.
А вот его дочка Алла-Виктория была настоящей леди — с сумочкой и в вечернем платье.
Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией
Обсуждать наряды Филиппа нет смысла: он одевается так, как ему нравится - назло всем критикам.
А вот его дочка Алла-Виктория была настоящей леди — с сумочкой и в вечернем платье.