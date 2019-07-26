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РИА Новости
Культура

Ядом по нарядам: блестящие звезды открыли фестиваль "Жара" в Баку

Вчера, 22:38
534
Блестки и неон, наряды разных стилей и фактур, массивные аксессуары и тонкие бретели – все смешалось на красной дорожке открытия музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Знаменитости не испугались зноя в Азербайджане, но яркое солнце не пощадило никого.
Рассказываем, как блистали гости на берегу Каспийского моря и всем ли удалось показать себя в выгодном свете.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ани Лорак

Наряд певицы — корсет, кружева и кринолин — на первый взгляд очень напоминает свадебное платье. Но если присмотреться, вспоминаются снежинки из бумаги — на них был похожий рисунок и оставались такие же складки.

Певица Ани Лорак на церемонии открытия международного музыкального фестиваля Жара в Баку.
1 из 16

Ани Лорак

Наряд певицы — корсет, кружева и кринолин — на первый взгляд очень напоминает свадебное платье. Но если присмотреться, вспоминаются снежинки из бумаги — на них был похожий рисунок и оставались такие же складки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кристина Орбакайте

Певица выбрала для дорожки струящееся блестящее платье в греческом стиле.

Благодаря простой прическе и минимуму деталей она выглядит элегантно.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
2 из 16

Кристина Орбакайте

Певица выбрала для дорожки струящееся блестящее платье в греческом стиле.

Благодаря простой прическе и минимуму деталей она выглядит элегантно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ольга Бузова

У телеведущей и певицы шлейф платья слился с ковром. Надеемся, никто не пострадал.

Отдельно стоит отметить постоянные для Ольги Бузовой сережки-кисточки. Складывается впечатление, что они у нее есть к любому наряду.

А так, она была бы королевой выпускного бала любого провинциального города.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
3 из 16

Ольга Бузова

У телеведущей и певицы шлейф платья слился с ковром. Надеемся, никто не пострадал.

Отдельно стоит отметить постоянные для Ольги Бузовой сережки-кисточки. Складывается впечатление, что они у нее есть к любому наряду.

А так, она была бы королевой выпускного бала любого провинциального города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Анастасия Каменских

Певица решила действовать наверняка и выбрала все и сразу: и неон, и анималистичный принт, и футуристические текстуры.

В прошлое могут отбросить трогательные заколки-крокодильчики. Хотя нет, конечно это же очень модно.

Садись, Настя, четыре с плюсом за старания!

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
4 из 16

Анастасия Каменских

Певица решила действовать наверняка и выбрала все и сразу: и неон, и анималистичный принт, и футуристические текстуры.

В прошлое могут отбросить трогательные заколки-крокодильчики. Хотя нет, конечно это же очень модно.

Садись, Настя, четыре с плюсом за старания!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Рита Дакота

Не исключено, что Рите Дакоте было жарче всех. Певица решилась выйти в костюме-тройке ярко-оранжевого цвета.

Закрытая наглухо рубашка, длинные рукава - возможно, артистка перепутала ковровые дорожки?

Но нет: сочный монохром в сочетании с классическим кроем комплекта сделал свое дело — образ вышел оригинальным и запоминающимся. Правда, не вполне подходящим для самой Риты.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
5 из 16

Рита Дакота

Не исключено, что Рите Дакоте было жарче всех. Певица решилась выйти в костюме-тройке ярко-оранжевого цвета.

Закрытая наглухо рубашка, длинные рукава - возможно, артистка перепутала ковровые дорожки?

Но нет: сочный монохром в сочетании с классическим кроем комплекта сделал свое дело — образ вышел оригинальным и запоминающимся. Правда, не вполне подходящим для самой Риты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Участники поп-группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и Надя Дорофеева

Солистка поп-группы "Время и Стекло" не стала мудрить и приехала на открытие фестиваля в простом, но современном образе. В нем можно блистать и на красной дорожке, и на вечеринке с друзьями.

Длинная юбка со смелым разрезом до бедра, over-size пиджак и кроп-топ пудрового цвета — что еще нужно модникам?

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
6 из 16

Участники поп-группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний и Надя Дорофеева

Солистка поп-группы "Время и Стекло" не стала мудрить и приехала на открытие фестиваля в простом, но современном образе. В нем можно блистать и на красной дорожке, и на вечеринке с друзьями.

Длинная юбка со смелым разрезом до бедра, over-size пиджак и кроп-топ пудрового цвета — что еще нужно модникам?

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Миша Романова

Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Миша Романова выбрала платье "змеиного" силуэта, которое не скрывает достоинств фигуры.

Певица акцентировала внимание на своих формах блестками и пайетками.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
7 из 16

Миша Романова

Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Миша Романова выбрала платье "змеиного" силуэта, которое не скрывает достоинств фигуры.

Певица акцентировала внимание на своих формах блестками и пайетками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вера Брежнева

Еще одна бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева решила обратиться к классике – строгие линии наряда и кипенно-белый цвет.

Чтобы не выглядеть скучно, певица и телеведущая похулиганила с разрезом до бедра и тонкими бретельками кроп-топа.

Певица Вера Брежнева на церемонии открытия международного музыкального фестиваля Жара в Баку.
8 из 16

Вера Брежнева

Еще одна бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева решила обратиться к классике – строгие линии наряда и кипенно-белый цвет.

Чтобы не выглядеть скучно, певица и телеведущая похулиганила с разрезом до бедра и тонкими бретельками кроп-топа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

Немножко великоваты плечи, но в целом образ модный: геометрический принт, блестящая ткань и скромные лодочки.

Но видно, что настроение у певицы не очень. Ходят слухи о ее разводе.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
9 из 16

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

Немножко великоваты плечи, но в целом образ модный: геометрический принт, блестящая ткань и скромные лодочки.

Но видно, что настроение у певицы не очень. Ходят слухи о ее разводе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артик и Асти (Artik & Asti)

Непонятно, почему господин Умрихин (Artik) пришел при параде, а его спутница надела только рукава.

О платье Asti мечтали все девочки 90-х, собираясь на дискотеку. Спасает образ скромная укладка и классические шпильки.

Дуэт Артик и Асти (Artik & Asti)
10 из 16

Артик и Асти (Artik & Asti)

Непонятно, почему господин Умрихин (Artik) пришел при параде, а его спутница надела только рукава.

О платье Asti мечтали все девочки 90-х, собираясь на дискотеку. Спасает образ скромная укладка и классические шпильки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Альбина Джанабаева

Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева сделала ставку на бледно-лимонный цвет. В другое время это бы сработало, но не в этот раз. Солнце не щадит никого — раздраженную загаром кожу не следовало выставлять напоказ.

Отчасти спасает положение крой наряда: резкие геометрические линии корсажа и струящаяся юбка привлекают внимание.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
11 из 16

Альбина Джанабаева

Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева сделала ставку на бледно-лимонный цвет. В другое время это бы сработало, но не в этот раз. Солнце не щадит никого — раздраженную загаром кожу не следовало выставлять напоказ.

Отчасти спасает положение крой наряда: резкие геометрические линии корсажа и струящаяся юбка привлекают внимание.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Zivert (Юлия Зиверт)

Минималистичный образ в шелковом платье-комбинации и чалме получился простым, но стильным.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
12 из 16

Zivert (Юлия Зиверт)

Минималистичный образ в шелковом платье-комбинации и чалме получился простым, но стильным.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Иосиф Пригожин и Валерия

Валерия блистает: макияж, прическа и классический костюм цвета металлик с актуальным кроем брюк.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
13 из 16

Иосиф Пригожин и Валерия

Валерия блистает: макияж, прическа и классический костюм цвета металлик с актуальным кроем брюк.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Юлия Барановская

Тот же тренд на блестки и металлик.

Обтягивающий силуэт, впрочем, не украсил хрупкую фигуру телеведущей. Да и золотая ткань больше напоминает тщательно разглаженный конфетный фантик.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
14 из 16

Юлия Барановская

Тот же тренд на блестки и металлик.

Обтягивающий силуэт, впрочем, не украсил хрупкую фигуру телеведущей. Да и золотая ткань больше напоминает тщательно разглаженный конфетный фантик.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Элина Чага

"Оранжевый – новый черный" —это платье поп-певицы и композитора Элины Чаги.

На этом бы и остановиться, но певица зачем-то добавила массивное золотое ожерелье, которое невыгодно утяжеляет наряд.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
15 из 16

Элина Чага

"Оранжевый – новый черный" —это платье поп-певицы и композитора Элины Чаги.

На этом бы и остановиться, но певица зачем-то добавила массивное золотое ожерелье, которое невыгодно утяжеляет наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Обсуждать наряды Филиппа нет смысла: он одевается так, как ему нравится - назло всем критикам.

А вот его дочка Алла-Виктория была настоящей леди — с сумочкой и в вечернем платье.

Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
16 из 16

Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией

Обсуждать наряды Филиппа нет смысла: он одевается так, как ему нравится - назло всем критикам.

А вот его дочка Алла-Виктория была настоящей леди — с сумочкой и в вечернем платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
201005
КультураВалерияФилипп КиркоровОльга БузоваКаспийское мореАни ЛоракЭмин АгаларовКристина ОрбакайтеВера БрежневаВИА ГраМоскваБакуАзербайджан
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