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РИА Новости

Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Вчера, 12:16
27271
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Турция намерена начать использовать российские "Триумфы" весной, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", — сказал он на выступлении в Анкаре.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм отметил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК, тогда США не прибегнут к санкциям.
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу.
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Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Сделка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot.
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В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
У Турции осталось меньше недели, чтобы прийти к компромису с США. Американцы даже подставили Эрдогану лестницу, дав ему последний шанс слезть с дерева: предложили, если не отказаться, то хотя бы не развёртывать С-400. У американцев уже составилен план по переводу в США всего производства Ф-35, которое было в Турции. Турки потеряют $9 млрд. заказов. Локхид Мартин заморозил поставки запчастей и для Ф-16, основного самолёта турецких ВВС. Так что, чтобы не остаться лишь с С-400, Эрдогану стоит начать переговоры с Москвой о покупке ("где деньги, Зин"?) российских самолётов. Но, я верю в Эрдогана. Так держать! Турция - ненадёжный и опасный партнёр. Мы уже в этом убедились. Теперь ваша очередь.
26 июля, 14:03
yoram
115010124
В НАТО существует единый стандарт. Все страны НАТО подписывают "Standardization Agreement" (STANAG) - "Соглашение по стандартизации". Приобретая россйский С-400, Турция нарушает это соглашение, которое она подписала при вступлении в НАТО. Но, вам не надо мне верить. Всё хорошо. Даже замечательно. Эта паршивая овца должна быть в другом стаде.
26 июля, 14:58
yoram
107520017
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