Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Турция намерена начать использовать российские "Триумфы" весной, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", — сказал он на выступлении в Анкаре.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм отметил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК, тогда США не прибегнут к санкциям.
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу.
Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Сделка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot.
15 июля, 08:00"Триумфы" Путина и ступор Вашингтона
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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