Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Турция намерена начать использовать российские "Триумфы" весной, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности", — сказал он на выступлении в Анкаре.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм отметил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК, тогда США не прибегнут к санкциям.

Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Сделка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Как заявил Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.