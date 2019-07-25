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РИА Новости

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400

Вчера, 23:39
12619
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
"Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции. <…> Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", — цитирует его слова издание Defense One.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 05:55
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном

Поставки российских С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого Тайип Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.
Контракт на на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
15 июля, 08:00
"Триумфы" Путина и ступор Вашингтона
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
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С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо еще чуть чуть пенсинный возраст приподнять и другу Чавесу в кредит с400 предоставить...
26 июля, 00:24
mm.j.sorokin
8000136
- Не смейте общаться с русскими! - Мы уже. - Окей. Только не вздумайте ничего у них покупать! - Как-бы это самое... - Надеемся, это не С-400?! - Ну, как вам сказать... - Окей. Только ни в коем случае не нажимайте никакие кнопкиии!!!
26 июля, 00:20
Ian Broshchuck
2240000
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