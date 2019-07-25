США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

"Я в числе тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, не надо будет вводить санкции. <…> Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле", — цитирует его слова издание Defense One

Поставки российских С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого Тайип Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.