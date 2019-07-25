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РИА Новости

Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке женщины находится в больнице

Вчера, 23:05
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке женщины находится в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Дочь под присмотром сестры потерпевшей в больнице", - сказала она.
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По информации источника в правоохранительных органах, в убийстве женщины подозревается ее бывший сожитель. Убийство произошло, когда женщина гуляла с ребёнком на детской площадке. В пресс-службе подмосковной полиции сообщили, что подозреваемый задержан в лесу в Ногинском районе, где ранее полиция нашла брошенный автомобиль, на котором он пытался скрыться.
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Московская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Как можно судить по обычной статье за убийство. Самое страшное что это видел ребенок. Надеюсь ребенок поправится а убийца понесет самое суровое наказание.
25 июля, 23:32
Александр Болдарь
1300301
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