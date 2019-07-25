Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке женщины находится в больнице

По информации источника в правоохранительных органах, в убийстве женщины подозревается ее бывший сожитель. Убийство произошло, когда женщина гуляла с ребёнком на детской площадке. В пресс-службе подмосковной полиции сообщили, что подозреваемый задержан в лесу в Ногинском районе, где ранее полиция нашла брошенный автомобиль, на котором он пытался скрыться.