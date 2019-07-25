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РИА Новости

Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам

Вчера, 22:35
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение по устранению разницы между средними зарплатами учителей по регионам, заявили в пресс-службе "Единой России".
Такую инициативу озвучил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
По его словам, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования зарплаты меньше 15 800 рублей, у семи процентов — оплата труда меньше МРОТ.
"Эта проблема в образовательной сфере стоит наиболее остро", — подчеркнул он.
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"За средними цифрами, к сожалению, скрывается низкая заработная плата молодых учителей, обслуживающего персонала и в целом большого количества опытных учителей. Эту диспропорцию нужно исправлять, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, эту идею поддержал", — приводит пресс-служба слова Никонова.
Парламентарий рассказал о предложении разработать и сформировать совместно с регионами дорожные карты, гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона, которая будет фиксироваться в трудовых договорах с каждым учителем.
Кроме того, он отметил, что должны быть проработаны механизмы оказания регионам финансовой поддержки в случае недостаточности у них собственных средств. Никонов также выразил уверенность в том, что такой уровень зарплаты сделает привлекательной работу в школах для молодых педагогов.
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