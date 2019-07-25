Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение по устранению разницы между средними зарплатами учителей по регионам, заявили в пресс-службе "Единой России".
Такую инициативу озвучил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
По его словам, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования зарплаты меньше 15 800 рублей, у семи процентов — оплата труда меньше МРОТ.
"Эта проблема в образовательной сфере стоит наиболее остро", — подчеркнул он.
"За средними цифрами, к сожалению, скрывается низкая заработная плата молодых учителей, обслуживающего персонала и в целом большого количества опытных учителей. Эту диспропорцию нужно исправлять, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, эту идею поддержал", — приводит пресс-служба слова Никонова.
Парламентарий рассказал о предложении разработать и сформировать совместно с регионами дорожные карты, гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона, которая будет фиксироваться в трудовых договорах с каждым учителем.
Кроме того, он отметил, что должны быть проработаны механизмы оказания регионам финансовой поддержки в случае недостаточности у них собственных средств. Никонов также выразил уверенность в том, что такой уровень зарплаты сделает привлекательной работу в школах для молодых педагогов.
11 марта, 03:43Названы регионы с самыми высокими зарплатами преподавателей