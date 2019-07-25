Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве женщины в подмосковном Раменском на детской площадке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском задержан. Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы", - сказал Петрова.

В пресс-службе ведомства добавили, что мужчину задержали в лесу в Ногинском районе, где ранее полиция нашла брошенный автомобиль, на котором он пытался скрыться.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемого допросят в Следственном комитете.

"После доставления в Следственный отдел мужчина будет допрошен в качестве подозреваемого", - сказала она.