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РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

Вчера, 22:18
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве женщины в подмосковном Раменском на детской площадке, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.
"Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском задержан. Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы", - сказал Петрова.
В пресс-службе ведомства добавили, что мужчину задержали в лесу в Ногинском районе, где ранее полиция нашла брошенный автомобиль, на котором он пытался скрыться.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемого допросят в Следственном комитете.
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"После доставления в Следственный отдел мужчина будет допрошен в качестве подозреваемого", - сказала она.
Собеседница добавила, что к настоящему времени осмотрена квартира потерпевшей, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, осмотрено место обнаружения машины Hyundai Solaris, на которой передвигался подозреваемый, машина изъята и помещена на спецстоянку.
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