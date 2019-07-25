В Минобрнауки прокомментировали идею о бесплатном высшем образовании

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законом РФ предусмотрена квота на получение образования в России иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства науки и высшего образования, комментируя инициативу депутата ГД Бориса Чернышова о бесплатном образовании в вузах пограничных регионов.

В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Чернышов предложил в регионах России, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев. По его словам, это повысит привлекательность обучения в вузах таких регионов, сократит отток молодежи, а русскоговорящие иностранцы "впитают уважение" к ценностям России.