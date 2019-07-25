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РИА Новости

В Минобрнауки прокомментировали идею о бесплатном высшем образовании

Вчера, 21:56
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законом РФ предусмотрена квота на получение образования в России иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства науки и высшего образования, комментируя инициативу депутата ГД Бориса Чернышова о бесплатном образовании в вузах пограничных регионов.
В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Чернышов предложил в регионах России, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев. По его словам, это повысит привлекательность обучения в вузах таких регионов, сократит отток молодежи, а русскоговорящие иностранцы "впитают уважение" к ценностям России.
Студенты
Вчера, 19:59
Слышали новость? Высшее образование снова станет бесплатным. Но не у всехЗакончить ВУЗ и не потратить ни копейки: в каких регионах высшее образование может стать бесплатным. Застрахован – спи спокойно: Минфин знает, как мотивировать граждан. Эти и другие темы в новом выпуске программы "Слышали новость?".
"По вопросу об увеличении квоты для русскоговорящих иностранцев в образовательных организациях высшего образования, расположенных в приграничных регионах, следует отметить, что законодательством об образовании уже предусмотрено, что квота на получение образования в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, устанавливается правительством Российской Федерации не по образовательным организациям, а по количеству указанных лиц",- рассказали в министерстве.
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РоссияОбщество
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