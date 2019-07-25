Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Убийство женщины на детской площадке в подмосковном Раменском произошло на глазах у ее четырехлетнего сына. Об этом Убийство женщины на детской площадке в подмосковном Раменском произошло на глазах у ее четырехлетнего сына. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ребенка госпитализировали в состоянии шока. По предварительным данным, преступление совершил супруг 25-летней жертвы.

Как рассказывают очевидцы, женщина гуляла с ребенком на детской площадке возле одного из домов по улице Лесная. Неожиданно рядом припарковалась машина, из нее вышел мужчина, подбежал и без слов начал наносить удары ножом, после чего скрылся. На теле убитой нашли около 20 открытых ран.

Следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают мотивы преступления. Начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова сообщила РИА Новости, что автомобиль подозреваемого обнаружен в Ногинске.