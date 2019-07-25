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РИА Новости

Юнкер и Джонсон обсудили Brexit

Вчера, 20:54
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Европейского Союза на улице Лондона
Флаг Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова анализировать любые идеи Великобритании по Brexit, однако если они соответствуют соглашению о "разводе", без его изменения, сообщил РИА Новости представитель ЕК.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
"Юнкер подчеркнул, что ЕК остается в распоряжении Соединенного Королевства ... для анализа любых идей, выдвинутых страной, при условии их соответствия соглашению о выходе (Великобритании из ЕС - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Глава Еврокомиссии повторил в разговоре с Джонсоном позицию ЕС о том, что этот договор об условиях "развода" является единственным возможным. Таким образом, позиция ЕС сохраняется - соглашение о Brexit не подлежит пересмотру.
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Джонсон ранее заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки. При этом в ЕК отмечали, что "жёсткий" Brexit стал бы трагедией для обеих сторон.
ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор об отделении страны от союза, определяющий условия "развода". Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет непростых переговоров договора о Brexit. Камнем преткновения стали, в частности, условия по ирландской границе. В результате сложившейся ситуации ЕС пошел на перенос даты Brexit – не позднее конца октября нынешнего года.
Борис Джонсон в среду стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.
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