Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 95 человек

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 95, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В среду сообщалось о 91 отравившемся.

"По состоянию на 15.00 25.07.19 зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 60 заболевших", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями. Там еще раз подчеркнули, что с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.