В Белом доме рассказали о беседе Трампа с Зеленским

Вид на Белый дом в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества в энергетической и экономической сферах, об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

Как следует из сообщения, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его с итогами выборов в Верховную Раду. Как отметили в Белом доме, главы двух государств выразили желание провести встречу.