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РИА Новости

В Белом доме рассказали о беседе Трампа с Зеленским

Вчера, 20:27
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества в энергетической и экономической сферах, об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
Как следует из сообщения, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его с итогами выборов в Верховную Раду. Как отметили в Белом доме, главы двух государств выразили желание провести встречу.
Офис Зеленского утверждает, что президенты двух стран договорились о детальном обсуждении взаимодействия во время визита украинского лидера в Соединенные Штаты.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 19:59
Трамп поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду
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