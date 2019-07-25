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РИА Новости

СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера

Вчера, 20:24
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© REUTERS / Military Prosecutor's Office of the Southern Region of UkraineСотрудники военной прокуратуры Украины на борту задержанного СБУ российского судна в порту Измаила
Сотрудники военной прокуратуры Украины на борту задержанного СБУ российского судна в порту Измаила
© REUTERS / Military Prosecutor's Office of the Southern Region of Ukraine
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. У СБУ нет оснований для задержания экипажа российского судна NEYMA, им разрешили вернуться на родину, заявили в пресс-службе ведомства.
Служба безопасности Украины в четверг заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. Как утверждают в Киеве, ранее он носил название NEYMA и якобы был задействован в блокировании Керченского пролива во время инцидента с кораблями ВМС Украины. В министерстве иностранных дел России заявили, что устанавливают обстоятельства задержания судна, чтобы предпринять соответствующие меры.
Как говорится в заявлении СБУ, размещенном на странице ведомства в фейсбуке, следствие установило, что российские моряки не нарушали нормы Морского права и украинское законодательство. Морякам разрешили вернуться домой к родным и близким.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Вчера, 20:09
Капитан задержанного СБУ российского танкера рассказал о состоянии экипажа
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