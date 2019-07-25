СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. У СБУ нет оснований для задержания экипажа российского судна NEYMA, им разрешили вернуться на родину, заявили в пресс-службе ведомства.

Служба безопасности Украины в четверг заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. Как утверждают в Киеве, ранее он носил название NEYMA и якобы был задействован в блокировании Керченского пролива во время инцидента с кораблями ВМС Украины. В министерстве иностранных дел России заявили, что устанавливают обстоятельства задержания судна, чтобы предпринять соответствующие меры.