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РИА Новости

В ОБСЕ заявили, что знают о захвате российского танкера на Украине

Вчера, 19:26
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© Фото : State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© Фото : State Border Guard Service of Ukraine
ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ видела сообщения о задержании российского танкера на Украине, о возможных наблюдения в этой связи сообщит в ежедневных отчётах, сообщила в четверг РИА Новости представитель СММ Драгана Николич-Соломон.
"СММ ОБСЕ знает о сообщениях СМИ о захвате российского танкера. Что касается наблюдений в этой связи, если таковые будут, пожалуйста, обращайтесь к нашим ежедневным отчетам", - сообщила представитель миссии.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Вчера, 19:15
Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Посольство РФ в Киеве позже сообщило, что экипаж танкера освобождён и направляется домой, судно остаётся в порту.
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Задержание российского танкера на УкраинеСитуация на УкраинеСММ ОБСЕРоссияУкраинаВ мире
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