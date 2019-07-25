В ОБСЕ заявили, что знают о захвате российского танкера на Украине

ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ видела сообщения о задержании российского танкера на Украине, о возможных наблюдения в этой связи сообщит в ежедневных отчётах, сообщила в четверг РИА Новости представитель СММ Драгана Николич-Соломон.

"СММ ОБСЕ знает о сообщениях СМИ о захвате российского танкера. Что касается наблюдений в этой связи, если таковые будут, пожалуйста, обращайтесь к нашим ежедневным отчетам", - сообщила представитель миссии.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.