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РИА Новости

Кличко подал иск к телеканалу "1+1"

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко считает, что директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко хочет стать мэром украинской столицы вместо него.
Ранее кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает также должность мэра города, но мэры украинских городов избираются жителями на голосовании.
Мэр Киева Виталий Кличко
24 июля, 17:18
Политолог прокомментировал требование Зеленского уволить Кличко
"Включите канал "1+1" и вы увидите компрометирующие сюжеты, что все разворовали... Потому что глава этого канала планирует стать главой Киевской городской администрации, в будущем, чтобы баллотироваться на должность, мою репутацию мэра нужно уничтожить", - сказал Кличко в четверг в эфире телеканала "112.Украина".
Он также заявил, что "подал судебный иск на защиту чести и достоинства к каналу "1+1".
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.
Виталий Кличко
24 июля, 15:08
"Уволить Кличко". Зеленский обратился в украинский кабмин
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Ситуация на УкраинеВиталий КличкоУкраинаВ мире
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