Кличко подал иск к телеканалу "1+1"

Ранее кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает также должность мэра города, но мэры украинских городов избираются жителями на голосовании.