Кличко подал иск к телеканалу "1+1"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко считает, что директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко хочет стать мэром украинской столицы вместо него.
Ранее кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает также должность мэра города, но мэры украинских городов избираются жителями на голосовании.
"Включите канал "1+1" и вы увидите компрометирующие сюжеты, что все разворовали... Потому что глава этого канала планирует стать главой Киевской городской администрации, в будущем, чтобы баллотироваться на должность, мою репутацию мэра нужно уничтожить", - сказал Кличко в четверг в эфире телеканала "112.Украина".
Он также заявил, что "подал судебный иск на защиту чести и достоинства к каналу "1+1".
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.