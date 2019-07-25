Медведев призвал парламент "капать на мозги" исполнителям важных инициатив

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", премьер Дмитрий Медведев попросил депутатов и сенаторов продолжать контроль и мониторинг выполнения важных законодательных инициатив.
"Мы все знаем, что очень часто сроки реализуются медленно по разным причинам. Я сейчас не буду их анализировать. И вот, если кто-то стоит и на "мозги капает" в хорошем смысле этого слова, будь это депутат или член Совета Федерации - это очень правильно и очень нужно", - заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР.
"Поэтому и в рамках ФАИПа (Федеральной адресной инвестиционной программы) и в рамках вообще любых других решений вот такого рода мониторинг он полезен, просил бы его продолжать", - добавил партийный лидер.
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