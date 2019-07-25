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РИА Новости

Медведев призвал парламент "капать на мозги" исполнителям важных инициатив

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", премьер Дмитрий Медведев попросил депутатов и сенаторов продолжать контроль и мониторинг выполнения важных законодательных инициатив.
"Мы все знаем, что очень часто сроки реализуются медленно по разным причинам. Я сейчас не буду их анализировать. И вот, если кто-то стоит и на "мозги капает" в хорошем смысле этого слова, будь это депутат или член Совета Федерации - это очень правильно и очень нужно", - заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР.
"Поэтому и в рамках ФАИПа (Федеральной адресной инвестиционной программы) и в рамках вообще любых других решений вот такого рода мониторинг он полезен, просил бы его продолжать", - добавил партийный лидер.
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