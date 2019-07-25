Медведев призвал парламент "капать на мозги" исполнителям важных инициатив

"Мы все знаем, что очень часто сроки реализуются медленно по разным причинам. Я сейчас не буду их анализировать. И вот, если кто-то стоит и на "мозги капает" в хорошем смысле этого слова, будь это депутат или член Совета Федерации - это очень правильно и очень нужно", - заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР.