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РИА Новости

Порошенко допрашивали как свидетеля по делу о продаже завода

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко допрашивался как свидетель по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", после допроса его статус в деле не изменился, сообщила в четверг пресс-секретарь Госбюро расследований Анжела Иванова.
"У него процессуальный статус свидетеля, он был допрошен как свидетель, сейчас его процессуальный статус не изменился. Он свидетель", - сказала Иванова журналистам.
Она отметила, что Порошенко получил повестку на последующие следственные действия. Пресс-секретарь отметила, что не может сообщить, о чем Порошенко говорил со следователем.
"Сегодня допрос проводился в уголовном производстве (деле - ред.) относительно возможных незаконных действий во время операции купли-продажи завода " Кузница на Рыбальском". Но дальнейшие следственные действия, и это возможно не только допросы... они будут и в других производствах (делах - ред.)", - добавила Иванова.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
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