Порошенко допрашивали как свидетеля по делу о продаже завода

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко допрашивался как свидетель по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", после допроса его статус в деле не изменился, сообщила в четверг пресс-секретарь Госбюро расследований Анжела Иванова.

"У него процессуальный статус свидетеля, он был допрошен как свидетель, сейчас его процессуальный статус не изменился. Он свидетель", - сказала Иванова журналистам.

Она отметила, что Порошенко получил повестку на последующие следственные действия. Пресс-секретарь отметила, что не может сообщить, о чем Порошенко говорил со следователем.