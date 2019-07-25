Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательной организацией

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генпрокуратура признала работу американской неправительственной организации "Атлантический совет" нежелательной на территории России, сообщается на Генпрокуратура признала работу американской неправительственной организации "Атлантический совет" нежелательной на территории России, сообщается на сайте ведомства.

По мнению ГП, эта структура угрожает "основам конституционного строя и безопасности" страны.

Согласно процедуре, надзорное ведомство передаст свое решение в Минюст, который должен будет внести "Атлантический совет" в список нежелательных организаций.

На сайте НПО указано, что структура существует с 1961 года как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений, призванный "поддерживать коллективную безопасность и мир" в Евроатлантической зоне. Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман был председателем "Атлантического совета" с 2014-го по 2017 год.

Что такое нежелательная организация

Иностранные или международные организации, деятельность которых может представлять угрозу России, признаются нежелательными и более не могут создавать свои подразделения на территории страны, а также должны закрыть существующие.

Им запрещено распространять информационные материалы в СМИ или интернете, вести программы и проекты на территории России.

Если нежелательная организация принимает участие в денежных операциях, финансовые структуры должны отказывать в их проведении.

По закону за руководство или участие в деятельности нежелательной организации может грозить до шести лет лишения свободы при условии, что лицо ранее уже привлекалось за это к административной ответственности два раза в течение года.