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РИА Новости

Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательной организацией

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генпрокуратура признала работу американской неправительственной организации "Атлантический совет" нежелательной на территории России, сообщается на сайте ведомства.
По мнению ГП, эта структура угрожает "основам конституционного строя и безопасности" страны.
Здание Министерства юстиции России
17 июля, 17:01
"Всемирный конгресс украинцев" включили в список нежелательных организаций
Согласно процедуре, надзорное ведомство передаст свое решение в Минюст, который должен будет внести "Атлантический совет" в список нежелательных организаций.
На сайте НПО указано, что структура существует с 1961 года как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений, призванный "поддерживать коллективную безопасность и мир" в Евроатлантической зоне. Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман был председателем "Атлантического совета" с 2014-го по 2017 год.

Что такое нежелательная организация

Иностранные или международные организации, деятельность которых может представлять угрозу России, признаются нежелательными и более не могут создавать свои подразделения на территории страны, а также должны закрыть существующие.
Им запрещено распространять информационные материалы в СМИ или интернете, вести программы и проекты на территории России.
Если нежелательная организация принимает участие в денежных операциях, финансовые структуры должны отказывать в их проведении.
По закону за руководство или участие в деятельности нежелательной организации может грозить до шести лет лишения свободы при условии, что лицо ранее уже привлекалось за это к административной ответственности два раза в течение года.
Добровольный отказ от участия в деятельности нежелательной организации освобождает от уголовной ответственности, при условии, что человек не совершал других преступлений.
Андрей Пивоваров. Архивное фото
31 марта, 00:53
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757673620
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Генпрокуратура РоссииАтлантический советРоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
Давно уже пора как у сша, Угроза Нац безопасности! и всё.. делов то.
25 июля, 18:21
Lex Boch
13910017
Наконец-то! Всегда хорошо говорить, что преступники нежелательны!
25 июля, 19:23
Jörg Martin Schimmelpfennig
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