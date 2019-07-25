Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательной организацией

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генпрокуратура признала работу американской неправительственной организации "Атлантический совет" нежелательной на территории России, сообщается на сайте ведомства.
По мнению ГП, эта структура угрожает "основам конституционного строя и безопасности" страны.
Согласно процедуре, надзорное ведомство передаст свое решение в Минюст, который должен будет внести "Атлантический совет" в список нежелательных организаций.
На сайте НПО указано, что структура существует с 1961 года как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений, призванный "поддерживать коллективную безопасность и мир" в Евроатлантической зоне. Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман был председателем "Атлантического совета" с 2014-го по 2017 год.
Что такое нежелательная организация
Иностранные или международные организации, деятельность которых может представлять угрозу России, признаются нежелательными и более не могут создавать свои подразделения на территории страны, а также должны закрыть существующие.
Им запрещено распространять информационные материалы в СМИ или интернете, вести программы и проекты на территории России.
Если нежелательная организация принимает участие в денежных операциях, финансовые структуры должны отказывать в их проведении.
По закону за руководство или участие в деятельности нежелательной организации может грозить до шести лет лишения свободы при условии, что лицо ранее уже привлекалось за это к административной ответственности два раза в течение года.
Добровольный отказ от участия в деятельности нежелательной организации освобождает от уголовной ответственности, при условии, что человек не совершал других преступлений.
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