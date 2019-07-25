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РИА Новости

С космической обсерватории "Спектр-РГ" получили первые научные данные

Вчера, 17:35
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© Фото : MPE Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ"
Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ
© Фото : MPE
Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский телескоп на космической астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, провел первые наблюдения в рентгеновском диапазоне, сообщил в четверг Институт космических исследований РАН.
Обсерватория "Спектр-РГ" была выведена на околоземную орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля и в настоящее время летит в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли.
"Двадцать четвертого июля в ходе сеанса связи с космическим телескопом "Спектр-РГ" был включен детектор URD28 одной из зеркальных систем телескопа ART-XC... На данный момент это первое измерение фона рентгеновским детектором на удалении около миллиона километров от Земли!", - говорится в сообщении на сайте института.
Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.
Полет космической обсерватории Спектр-РГ по орбите сняли с Земли
15 июля, 16:21
Опубликовано видео полета космической обсерватории "Спектр-РГ" по орбите
После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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РАНРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
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