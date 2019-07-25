С космической обсерватории "Спектр-РГ" получили первые научные данные

Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Архивное фото

Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ"

© Фото : MPE Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский телескоп на космической астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, провел первые наблюдения в рентгеновском диапазоне, сообщил в четверг Институт космических исследований РАН.

Обсерватория "Спектр-РГ" была выведена на околоземную орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля и в настоящее время летит в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли.

"Двадцать четвертого июля в ходе сеанса связи с космическим телескопом "Спектр-РГ" был включен детектор URD28 одной из зеркальных систем телескопа ART-XC... На данный момент это первое измерение фона рентгеновским детектором на удалении около миллиона километров от Земли!", - говорится в сообщении на сайте института.

Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.