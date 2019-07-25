В Госдуме назвали задержание российского танкера большой ошибкой Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Задержание украинскими силовиками российского танкера станет первой большой ошибкой, допущенной президентом Украины Владимиром Зеленским в выстраивании взаимоотношений с Россией, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

"Наш ближайший сосед Украина заняла недружественную позицию по отношению к России. Задержание российского танкера стало первой большой серьезной ошибкой новоизбранного президента Украины Зеленского во взаимоотношениях с Россией. Украине никакой пользы от подобной политики точно не будет. Непонятно, зачем власти Украины развязывает по новой политическую войну", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, российские дипломаты найдут убедительные доводы, чтобы Украина не продолжала пиратские действия.

"Фактически Украина скоро станет пиратским государством, а ее президент - предводителем пиратов, которому останется только продеть себе в ухо сережку и завести попугая", - сказал депутат.