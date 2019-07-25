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РИА Новости

В Госдуме назвали задержание российского танкера большой ошибкой Зеленского

Вчера, 17:07
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Задержание украинскими силовиками российского танкера станет первой большой ошибкой, допущенной президентом Украины Владимиром Зеленским в выстраивании взаимоотношений с Россией, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 16:54
Эксперт считает, что Зеленский одобрил задержание российского танкера
"Наш ближайший сосед Украина заняла недружественную позицию по отношению к России. Задержание российского танкера стало первой большой серьезной ошибкой новоизбранного президента Украины Зеленского во взаимоотношениях с Россией. Украине никакой пользы от подобной политики точно не будет. Непонятно, зачем власти Украины развязывает по новой политическую войну", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, российские дипломаты найдут убедительные доводы, чтобы Украина не продолжала пиратские действия.
"Фактически Украина скоро станет пиратским государством, а ее президент - предводителем пиратов, которому останется только продеть себе в ухо сережку и завести попугая", - сказал депутат.
Шеремет подчеркнул, что украинские власти, несмотря на позицию народа, упорно отказываются признавать, что никакого развития Украины без братских и добрососедских отношений с Россией быть не может.
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Вчера, 15:16
Аналитик: задержание СБУ российского танкера – очень тревожный сигналСлужба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за "блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году". Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в Киеве показывают, что готовы идти на новые авантюры.
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Задержание российского танкера на УкраинеСитуация на УкраинеМихаил ШереметГосдума РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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