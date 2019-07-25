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РИА Новости

"Порт считался безопасным". Почему никто не ждал захвата российского судна

Вчера, 17:07
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma в порту Измаил Одесской области. В Киеве объяснили, что судно принимало участие в блокировании украинских кораблей, нарушивших границу в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Позднее посольство России на Украине сообщило, что члены экипажа отпущены домой.

Что за танкер

В заявлении СБУ прямо указывается, что задержание в Измаиле — ответ на действия российских пограничников осенью прошлого года, блокирование "украинских военных кораблей в Керченском проливе".
В пресс-релизе украинского силового ведомства говорится: "24 июля <…> в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который был <…> идентифицирован как уже известный танкер Neyma. <...> На задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия: обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов". Члены команды допрошены.
По версии Киева, в ноябре 2018-го российские пограничники "заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера Neyma". Якобы именно это судно "способствовало насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ России украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа".
Позднее стало известно, что моряки с танкера признаны силовыми органами Украины свидетелями и отпущены домой.
© РИА Новости / Андрей Крылов / Перейти в фотобанкТанкер Neyma в Керченском проливе
Танкер Neyma в Керченском проливе
© РИА Новости / Андрей Крылов
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Танкер Neyma в Керченском проливе

Предполагаемая роль танкера в Керченском инциденте

Инцидент в Керченском проливе по-разному трактуют в Москве и Киеве. Два малых артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Украины (ВМСУ) вышли из Одессы в Мариуполь. На борту, помимо экипажей, находились кадровые сотрудники СБУ.
Двадцать четвертого ноября прошлого года при подходе кораблей ВМСУ к государственной границе капитан российского сторожевика предупредил украинских моряков о необходимости подачи заявки на проход через Керчь-Еникальский канал. Но корабли продолжили движение.
Потом на допросе ведший украинскую "эскадру" командир дивизиона Владимир Лесовой признался: "(Я) осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер".
Утром 25 ноября "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в 12-мильную зону России. Морские пограничники по радиосвязи потребовали покинуть территориальные воды. Экипажи украинских катеров расчехлили артиллерийские установки и направили орудия в сторону российских кораблей.
Пограничники заблокировали украинскую "эскадру", а затем задержали катера и буксир.
По сообщениям СМИ, во время этих событий танкер Neyma находился под Крымским мостом. По одной из версий, судно село там на мель.
Украинских моряков доставили на берег и арестовали. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России организованной группой. В апреле срок предварительного расследования продлили до 25 августа.

Новые границы в Черном море

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде областей страны. В Киеве пообещали продолжить попытки прорваться в Азовское море. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что это принципиальный для Киева вопрос. Иначе, по его словам, "Россия <…> предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море".
Украинские власти настаивают на том, что задержанные украинские моряки — не нарушители, а военнопленные. Киев подал жалобу в Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву. В мае суд в порядке обеспечительной меры обратился к России с требованием освободить военнослужащих и корабли. В Москве в ответ указали, что инцидент в Керченском проливе не относится к сфере международного арбитража. Российский МИД отметил, что трибунал не посчитал необходимым потребовать прекращения уголовного преследования экипажей украинских судов.
В Киеве неоднократно заговаривали об обмене задержанных моряков на тех, кого украинские власти арестовали под разными предлогами. Российский МИД предложил рассмотреть вопрос освобождения задержанных, если те предстанут перед судом в предусмотренном законодательством порядке. На Украине усмотрели в этом ловушку, поскольку в таком случае надо было признать юрисдикцию крымского суда.
© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019

Почему судовладелец не ожидал захвата

В комментарии РИА Новости капитан первого ранга запаса Павел Вишняков, в прошлом — заместитель начальника штаба дивизии противолодочных кораблей по боевой подготовке, указал, что инцидент с танкером относится к гражданскому праву. "Ничего специфически морского в нем нет. Танкер будет, скорее всего, рассматриваться как имущество, в случае с военным кораблем все было бы иначе", — объяснил военный моряк.
Специалист по морскому праву, управляющий партнер адвокатского бюро "Инмарин" Кирилл Маслов в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что "действия украинских силовиков не находят никакого обоснования с позиции норм международного или морского права". "Можно было бы допустить, что судно преследуют за незаконное пересечение границы, заход в Крым, но, по данным системы судозахода, "Ника Спирит" не посещала Крым и не числится в черном списке", — добавил он.
Маслов также отметил, что судовладелец не ожидал захвата судна. "Измаил считается одним из благоприятных мест для ремонта среди российских судовладельцев, поэтому с учетом отсутствия судозаходов в Крым судовладелец вполне резонно мог вести судно на ремонт в украинский порт", — сообщил эксперт.
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Ситуация на УкраинеКерченский проливПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныФСБ РФМоскваООНАлександр ТурчиновРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну вот теперь ремонт российских судов, не будет. Молодцы, а какой борщ кушать будете ремонтники- без ремонта? Новую зраду себе учудили?
25 июля, 19:27
Rog Guka
1400001
Больше торговли с врагами! Больше!)))
25 июля, 19:16
Дима Ф
291000
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