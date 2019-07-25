Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.

Когда Порошенко садился в автомобиль, на капот его машины прыгнул молодой человек. Охрана экс-президента успела среагировать и оттеснила нападавших. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ.

После этого вмешалась полиция, они попытались догнать нападавших. Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Пока бывшего президента допрашивали, у здания Госбюро проходило два митинга — сторонников Порошенко и тех, кто требовал посадить его за решетку. Когда экс-президент выходил из здания, его противники кричали: "Вон!"

Сегодняшний допрос касался дела о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Заявление на Порошенко подал бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он утверждает, что Порошенко причастен к отмыванию денег и неуплате налогов при продаже "Кузницы на Рыбальском": легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.

Уголовные дела против Порошенко

Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и его приближенных — в том числе о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, бывшего президента уже допрашивали как свидетеля по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году.