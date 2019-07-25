Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T17:05Z
https://ria.ru/20190725/1556880202.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155675/36/1556753698_0:195:3072:1923_1036x0_80_0_0_6574d79a1cc2a797e7d67cd654ff559e.jpg
РИА Новости

Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса

Вчера, 17:05
31687
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Когда Порошенко садился в автомобиль, на капот его машины прыгнул молодой человек. Охрана экс-президента успела среагировать и оттеснила нападавших. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
17 июля, 13:04
Политик оценил шансы Порошенко сесть в тюрьму в ближайшее времяНа Украине возбудили 11 уголовных дел против Петра Порошенко и его команды. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал, с чем связана активизация противников экс-президента.
После этого вмешалась полиция, они попытались догнать нападавших. Порошенко сел в автомобиль и уехал.
Пока бывшего президента допрашивали, у здания Госбюро проходило два митинга — сторонников Порошенко и тех, кто требовал посадить его за решетку. Когда экс-президент выходил из здания, его противники кричали: "Вон!"
Сегодняшний допрос касался дела о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Заявление на Порошенко подал бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он утверждает, что Порошенко причастен к отмыванию денег и неуплате налогов при продаже "Кузницы на Рыбальском": легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.

Уголовные дела против Порошенко

Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и его приближенных — в том числе о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, бывшего президента уже допрашивали как свидетеля по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко заявлял, что не боится преследования и несет ответственность перед украинским народом.
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве
24 июля, 16:05
"Растянутая во времени месть". Политолог о допросах ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в интересах новой власти затягивать уголовный процесс над Порошенко.
3351173214
Обсудить 9
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Лента
новостей
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Бесменный гитарист группы Кино Юрий Каспарян и Симфонический оркестр Государственного Эрмитажа исполняют песню В. Цоя
Гитарист "Кино" объяснил, почему они сыграли песню Metallica на концерте
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт подал на развод
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
00:19Генассамблея ООН приняла резолюцию об усилении сотрудничества ООН и ОДКБ
Лента новостейМолния