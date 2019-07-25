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РИА Новости

Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера

Вчера, 17:00
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© Фото : СБУЗадержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
© Фото : СБУ
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Задержанный Службой безопасности Украины российский танкер NEYMA зашел в порт Измаил Одесской области на ремонт, пишет "Таймер".
Отмечается, что судно, которое по заявлению Киева якобы участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, узнали по кодам IMO и MMSI – по данным издания, коды NEYMA и NIKA SPIRIT полностью совпадают.
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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Слуцкий прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Как сообщили ранее в российском МИД, Москва выясняет обстоятельства задержания танкера NEYMA "для принятия адекватных мер". В ведомстве отметили, что NEYMA переименовали в NIKA SPIRIT в марте, на нем могут находиться от 11 до 16 моряков.
Позже стал известно, что экипаж задержанного танкера возвращается домой.
Инцидент в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
4 декабря 2018, 08:00
Пятьдесят оттенков нытья
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