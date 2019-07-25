Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Задержанный Службой безопасности Украины российский танкер NEYMA зашел в порт Измаил Одесской области на ремонт, пишет Задержанный Службой безопасности Украины российский танкер NEYMA зашел в порт Измаил Одесской области на ремонт, пишет "Таймер".

Отмечается, что судно, которое по заявлению Киева якобы участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, узнали по кодам IMO и MMSI – по данным издания, коды NEYMA и NIKA SPIRIT полностью совпадают.

Как сообщили ранее в российском МИД, Москва выясняет обстоятельства задержания танкера NEYMA "для принятия адекватных мер". В ведомстве отметили, что NEYMA переименовали в NIKA SPIRIT в марте, на нем могут находиться от 11 до 16 моряков.

Позже стал известно, что экипаж задержанного танкера возвращается домой.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.