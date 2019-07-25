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РИА Новости
Ленинградская область

Глава Ленобласти поручил разработать стандарты качества жизни в регионе

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
Вид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.–ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Новые стандарты качества жизни, которые будут выполняться в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, поручил разработать глава региона Александр Дрозденко.

"Стратегия развития области должна быть "живым" документом. Мы возвращаемся и будем возвращаться к этому документу, сегодня мы его синхронизируем с задачами, поставленными национальными проектами, с актуальной ситуацией в регионе и глобальными трендами", — сказал Дрозденко на заседании областного правительства, одним из вопросом которого стала стратегия развития региона на ближайшие десять лет.

Губернатор отметил, что основными инструментами реализации станет грамотная инвестиционная политика, новые технологии и цифровая трансформация госуправления. По итогам к 2030 году Ленобласть должна войти в ТОП-7 регионов по качеству жизни.
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области была утверждена областным законом в августе 2016 года и предполагает три этапа реализации. В 2018 году завершился первый этап (2016-2018 годы), на основании результатов которого проводилась актуализация Стратегии.
Вчера, 16:13
Дрозденко рассказал о планах строительства в Ленобласти спортобъектов
"Перед нами стоит амбициозная задача по созданию для населения комфортного образа жизни: коммунального, дорожного, транспортного, экологического, социального и так далее. Надо разработать форму единых паспортов жизни для каждого муниципального образования и района. К этому паспорту мы все будем стремиться. Тридцатый год не за горами. Время пролетит быстро, а перед нами стоят амбициозные задачи и мы должны стремиться их выполнить", - подытожил Дрозденко.
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