Глава Ленобласти поручил разработать стандарты качества жизни в регионе

"Стратегия развития области должна быть "живым" документом. Мы возвращаемся и будем возвращаться к этому документу, сегодня мы его синхронизируем с задачами, поставленными национальными проектами, с актуальной ситуацией в регионе и глобальными трендами", — сказал Дрозденко на заседании областного правительства, одним из вопросом которого стала стратегия развития региона на ближайшие десять лет.

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области была утверждена областным законом в августе 2016 года и предполагает три этапа реализации. В 2018 году завершился первый этап (2016-2018 годы), на основании результатов которого проводилась актуализация Стратегии.

"Перед нами стоит амбициозная задача по созданию для населения комфортного образа жизни: коммунального, дорожного, транспортного, экологического, социального и так далее. Надо разработать форму единых паспортов жизни для каждого муниципального образования и района. К этому паспорту мы все будем стремиться. Тридцатый год не за горами. Время пролетит быстро, а перед нами стоят амбициозные задачи и мы должны стремиться их выполнить", - подытожил Дрозденко.