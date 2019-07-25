Эксперт считает, что Зеленский одобрил задержание российского танкера

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен знать о задержании украинской спецслужбой российского танкера, так как под угрозой увольнения вряд ли кто-то из силовиков будет заниматься подобной самодеятельностью, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать, отметили в ведомстве.

"Зеленский мог быть поставлен в известность (о задержании танкера) и это одобрить. Списывать все на то, что он какой-то беспомощный президент, уже нельзя. У него есть полнота власти проводить кадровые вопросы. Если бы этот акт совершался (сотрудниками СБУ) с риском для своей карьеры, то все эти офицеры сидели бы спокойно и ни к какому российскому танкеру даже не приближались", - сказал РИА Новости Безпалько.

Он напомнил, что на Украине только что завершились парламентские выборы, которые выиграла партия Зеленского "Слуга народа". "Сейчас уже нельзя списывать какие-то действия подчиненных ему лиц, в том силе сотрудников СБУ, на то, что у него нет возможности влиять на события", - отметил он.

По словам Безпалько, это "определенный ответ украинской администрации на те предложения и на ту ситуацию, которая сложилась в российско-украинских отношениях".

Что касается возможных ответных мер, то Россия поднимет вопрос о законности подобного рода задержания, будет апеллировать к ряду организаций, в том числе морских, полагает эксперт. "Но, скорее всего, Украина будет игнорировать решения, резолюции и призывы этих организаций", - опасается он.