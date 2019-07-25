Конгресс депутатов Испании не утвердил кандидатуру Санчеса на пост премьера

МАДРИД, 25 июл - РИА Новости. Конгресс депутатов (нижняя палата) испанского парламента не утвердил лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса премьером страны.

За проголосовали 124 депутата, против 155, воздержались 67, заявила спикер парламента Меричел Батет. Четверо не участвовали в голосовании.

В четверг в конгрессе депутатов парламента состоялся второй тур голосования по кандидатуре лидера испанских социалистов Педро Санчеса на пост премьера. Первый тур во вторник он проиграл. Для того, чтобы быть утвержденным во втором туре, кандидату необходимо было получить простое большинство - число голосов "за" должно превышать число голосов "против".

Такой результат был невозможен без заключения соглашения социалистов (123 мандата) о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos, представленной 42 депутатами. Всего в конгрессе 350 депутатов.