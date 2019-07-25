Трутнев призвал интенсивнее изучать недра Арктики

"Первый вопрос касается интенсификации геологического изучения недр на территории Арктики в целях формирования перспективной грузовой базы Севморпути. Мы знаем, что ресурсы арктического шельфа очень большие. Они оцениваются в 17 миллиардов тонн жидких углеводородов и 85 триллионов кубометров газа", - сказал Трутнев, выступая на заседании госкомиссии по вопросам Арктики.