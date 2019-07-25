Трутнев призвал интенсивнее изучать недра Арктики

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Геологическое изучение недр в Арктике необходимо интенсифицировать, степень изученности территории крайне низкая, заявил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Первый вопрос касается интенсификации геологического изучения недр на территории Арктики в целях формирования перспективной грузовой базы Севморпути. Мы знаем, что ресурсы арктического шельфа очень большие. Они оцениваются в 17 миллиардов тонн жидких углеводородов и 85 триллионов кубометров газа", - сказал Трутнев, выступая на заседании госкомиссии по вопросам Арктики.
"При этом степень геологической изученности Арктической зоны остается крайне низкой, особенно шельфа. Скважины практически не бурятся. Лицензионные соглашения нарушаются или переносятся. Будем говорить о том, какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы интенсифицировать эту работу", -добавил вице-премьер РФ.