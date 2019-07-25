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РИА Новости

Москалькова обсудила с Денисовой задержание российского танкера

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна РФ на Украине, состав экипажа и соблюдение их прав, сообщается на сайте российского омбудсмена.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать, отметили в ведомстве.
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Вчера, 15:36
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
"Двадцать пятого июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой по поводу информации в СМИ о задержания в порту Измаил российского танкера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москалькова попросила свою украинскую коллегу выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: "есть ли на борту граждане РФ, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи".
"Людмила Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог", - добавляется в сообщении.
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10 января, 20:09
Мнение: Азовское и Черное моря стали ареной геополитического противостоянияРуководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" заявил, что задержание российского судна "Норд" тщательно планировалось. Юрист, политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что данное заявление не лишено оснований.
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Задержание российского танкера на УкраинеСитуация на УкраинеЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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