Москалькова обсудила с Денисовой задержание российского танкера

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна РФ на Украине, состав экипажа и соблюдение их прав, сообщается на сайте российского омбудсмена.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать, отметили в ведомстве.

"Двадцать пятого июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой по поводу информации в СМИ о задержания в порту Измаил российского танкера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Москалькова попросила свою украинскую коллегу выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: "есть ли на борту граждане РФ, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи".