Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва считает плохой новостью и продолжением провокационных действий ряда сил в Киеве инцидент с задержанием российского танкера NEYMA, заявил РИА Новости статс-секретарь, зам главы МИД РФ Григорий Карасин.
"Это очень плохая новость. Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября (в Керченском проливе). Мы будем тщательно разбираться в происшедшем", - сказал Карасин.
Вчера, 15:16Аналитик: задержание СБУ российского танкера – очень тревожный сигналСлужба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за "блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году". Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в Киеве показывают, что готовы идти на новые авантюры.