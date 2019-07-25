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РИА Новости

Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва считает плохой новостью и продолжением провокационных действий ряда сил в Киеве инцидент с задержанием российского танкера NEYMA, заявил РИА Новости статс-секретарь, зам главы МИД РФ Григорий Карасин.
"Это очень плохая новость. Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября (в Керченском проливе). Мы будем тщательно разбираться в происшедшем", - сказал Карасин.
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Вчера, 15:16
Аналитик: задержание СБУ российского танкера – очень тревожный сигналСлужба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за "блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году". Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в Киеве показывают, что готовы идти на новые авантюры.
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Задержание российского танкера на УкраинеСитуация на УкраинеМИД РФГригорий КарасинРоссияВ мире
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