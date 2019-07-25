Карасин назвал плохой новостью сообщение о задержании танкера Neyma

Аналитик: задержание СБУ российского танкера – очень тревожный сигнал Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за "блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году". Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в Киеве показывают, что готовы идти на новые авантюры.