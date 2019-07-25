В Совфеде готовы поддержать идею сделать программу маткапитала бессрочной

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы готовы поддержать предложение сделать программу материнского капитала бессрочной, если правительство РФ выступит с такой инициативой, заявил РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко сообщил РИА Новости, что в ведомстве поддерживают продление материнского капитала на постоянной основе.

"Если будет такое предложение оформлено правительством - сделать программу по материнскому капиталу бессрочной, конечно поддержим", - сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что это решение требует серьезного финансово-экономического обоснования. "На каждый трехлетний период нужно будет обоснование по наличию финансово-экономических ресурсов", - пояснил он.