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РИА Новости

В Совфеде готовы поддержать идею сделать программу маткапитала бессрочной

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы готовы поддержать предложение сделать программу материнского капитала бессрочной, если правительство РФ выступит с такой инициативой, заявил РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко сообщил РИА Новости, что в ведомстве поддерживают продление материнского капитала на постоянной основе.
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"Если будет такое предложение оформлено правительством - сделать программу по материнскому капиталу бессрочной, конечно поддержим", - сказал Рязанский.
Он подчеркнул, что это решение требует серьезного финансово-экономического обоснования. "На каждый трехлетний период нужно будет обоснование по наличию финансово-экономических ресурсов", - пояснил он.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за продление программы по маткапиталу до 2025 года.
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