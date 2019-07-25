Порошенко не явился на допрос

"А кто он такой?" Порошенко в Европарламенте отправили на галерку

Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Как отметил в эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин, экс-президент Украины перестал быть интересным Европе.