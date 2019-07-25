КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", его ожидают в ведомстве восьмого августа, в противном случае его могут привести в принудительном порядке, сообщил директор бюро Роман Труба.
Госбюро уже дважды вызывало Порошенко на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов при продаже завода. Первый раз президент не явился, после второго вызова экс-президент пришел в ведомство 24 июля, однако в Госбюро не поняли, зачем, поскольку на допрос его вызвали в четверг, 25 июля.
24 июля, 16:05"Растянутая во времени месть". Политолог о допросах ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в интересах новой власти затягивать уголовный процесс над Порошенко.
"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня (в четверг - ред.) прийти на допрос, и одновременную просьбу перенести его на несколько недель", - сообщил Труба в Telegram.
Он добавил, что следователи дают Порошенко третий шанс прийти на допрос восьмого августа.
"Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания... Если и в дальнейшем будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привод", - написал Труба.
Охрана здания бюро, где должен был состояться допрос Порошенко, усилена, у его стен дежурят несколько десятков полицейских.
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.
Уголовные дела против Порошенко
Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.