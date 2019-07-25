Источник в МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва в курсе задержания Службой безопасности Украины российского танкера, ждет прояснения конкретных претензий украинских властей, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который, по версии Киева, якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
"Нужно разобраться во всех деталях, не торопиться делать окончательные выводы, в чем конкретно претензии украинских властей к российскому танкеру. Версия про Керчь анонсировалась, но пока мы ничего не знаем ни о количестве экипажа, ни о том, какие претензии конкретно к морякам будут предъявляться", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщение СБ Украины.
Отвечая на вопрос, значит ли это, что Москва будет предпринимать свои действия в отношении задержанного танкера после выяснения деталей, он ответил: "Конечно".