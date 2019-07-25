В Госдуме назвали идею "национальной автономии" в Крыму анахронизмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Идея создания "национальной автономии" в российском Крыму является анахронизмом и частью информационной войны Украины против крымского региона, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Ранее советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что Украина при Владимире Зеленском вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" в Крыму. В свою очередь, лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил РИА Новости, что крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" в Крыму, что по своей сути является вмешательством во внутренние дела России и манипуляцией.

"В сегодняшнем Крыму - это анахронизм. Уверен, что это часть той анонсированной (президентом Украины Владимиром) Зеленским информационной войны против Крыма и Донбасса, но они просчитались, не зная современных реалий полуострова. Крымские татары еще пять лет назад получили от России все, о чем мечтали - это касается статуса языка, уважения к религии и реабилитации", - сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, в команде Зеленского почему-то уверены, что в Крыму все мечтают жить в составе Украины.

"Это говорит о том, что сегодняшняя украинская власть практически ничего не знает о Крыме. Поэтому и тешат себя надеждами, что крымчане устроят майдан в Симферополе после обещания им крымско-татарской автономии", - сказал депутат.

Бальбек подчеркнул, что подобного рода заявления являются попыткой реанимировать рейтинг признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа", лидеры которые выехали на Украину после воссоединения полуострова с Россией.