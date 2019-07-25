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РИА Новости

Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания не в полной мере готова к выходу из ЕС без сделки, однако заключение соглашения по Brexit все еще достижимо до 31 октября, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон во время своего первого выступления в парламенте в новом качестве.
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
"Британия готова к Brexit без сделки лучше, чем многие думают, но мы все еще не готовы так, как мы должны быть", - сказал он, добавив, что за 90 оставшихся до Brexit дней власти должны провести соответствующую подготовку.
Выступая с первой речью в парламенте, Джонсон заявил, что намерен превратить Великобританию в величайшее место на земле после Brexit. "Наша миссия - провести Brexit 31 октября с целью объединения и активизации нашего великого Соединенного Королевства и превращения этой страны в величайшее место на земле", - отметил он.
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Борис Джонсон в среду стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой. Кроме того, Джонсон пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.
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