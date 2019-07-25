Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания не в полной мере готова к выходу из ЕС без сделки, однако заключение соглашения по Brexit все еще достижимо до 31 октября, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон во время своего первого выступления в парламенте в новом качестве.

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

"Британия готова к Brexit без сделки лучше, чем многие думают, но мы все еще не готовы так, как мы должны быть", - сказал он, добавив, что за 90 оставшихся до Brexit дней власти должны провести соответствующую подготовку.

Выступая с первой речью в парламенте, Джонсон заявил, что намерен превратить Великобританию в величайшее место на земле после Brexit. "Наша миссия - провести Brexit 31 октября с целью объединения и активизации нашего великого Соединенного Королевства и превращения этой страны в величайшее место на земле", - отметил он.