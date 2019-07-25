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РИА Новости

Прокурор рассказала, где находится возможный заказчик теракта в Петербурге

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастник акции "Тысяча белых роз", посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
Участник акции Тысяча белых роз, посвящённой годовщине террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Возможный заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году находится в сирийском городе Идлиб, заявила прокурор Надежда Тихонова на выездном заседании Московского окружного военного суда.
"Возможный заказчик преступления - Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах... В настоящее время находится на территории Сирии, в городе Идлиб... Курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо. Ведет пропаганду террористической деятельности в сети интернет, в том числе, через социальные сети", - сказала прокурор, ее слова РИА Новости привели в суде.
Обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов на заседании Мосгорсуда. 3 апреля 2018
2 апреля, 15:50
Предполагаемый организатор теракта в метро в Петербурге не признал вину
Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля 2017 года, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по делу арестованы 11 человек.
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СирияСанкт-ПетербургПроисшествия
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