Прокурор рассказала, где находится возможный заказчик теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Возможный заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году находится в сирийском городе Идлиб, заявила прокурор Надежда Тихонова на выездном заседании Московского окружного военного суда.

"Возможный заказчик преступления - Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах... В настоящее время находится на территории Сирии, в городе Идлиб... Курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо. Ведет пропаганду террористической деятельности в сети интернет, в том числе, через социальные сети", - сказала прокурор, ее слова РИА Новости привели в суде.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля 2017 года, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.