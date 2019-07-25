Число погибших при взрыве в Сомали возросло до семи человек, пишут СМИ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Сомали возросло до семи, ещё шесть человек пострадали, передает местное издание Число погибших в результате взрыва в Сомали возросло до семи, ещё шесть человек пострадали, передает местное издание Goobjoog News

Ранее сообщалось, что мэр сомалийской столицы Абдирахман О. Осман пострадал в результате взрыва, устроенного смертником в здании местной администрации в Могадишо, несколько чиновников погибли.

По данным издания, взрыв произошел во время еженедельного брифинга по вопросам безопасности в регионе. Сообщается, что пострадавший мэр будет проходить лечение за границей.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщает, что взрыв, который устроила террористка-смертница, был нацелен против гражданина США, нового посланника ООН в Сомали, Джеймса Свона, который покинул здание администрации несколькими минутами ранее. Вместе с тем, агентство уточняет, что пострадавший мэр Могадишо сейчас находится в коме, его направят на лечение в Катар.

Ранее сообщалось, что среди погибших были должностные лица районной и региональной администрации. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.