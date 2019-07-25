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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Сомали возросло до семи человек, пишут СМИ

Вчера, 14:31
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Сомали возросло до семи, ещё шесть человек пострадали, передает местное издание Goobjoog News.
Ранее сообщалось, что мэр сомалийской столицы Абдирахман О. Осман пострадал в результате взрыва, устроенного смертником в здании местной администрации в Могадишо, несколько чиновников погибли.
По данным издания, взрыв произошел во время еженедельного брифинга по вопросам безопасности в регионе. Сообщается, что пострадавший мэр будет проходить лечение за границей.
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Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщает, что взрыв, который устроила террористка-смертница, был нацелен против гражданина США, нового посланника ООН в Сомали, Джеймса Свона, который покинул здание администрации несколькими минутами ранее. Вместе с тем, агентство уточняет, что пострадавший мэр Могадишо сейчас находится в коме, его направят на лечение в Катар.
Ранее сообщалось, что среди погибших были должностные лица районной и региональной администрации. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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МогадишоСомалиВ мире
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