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РИА Новости

В СПЧ рассказали о впечатлениях от предвыборной кампании в Петербурге

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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С-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. У Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сложилось позитивное впечатление от избирательной кампании на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщил член СПЧ Александр Брод.
Муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге вместе с выборами губернатора в единый день голосования 8 сентября. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу муниципальных избирательных комиссий.
"СПЧ внимательно следит за ситуацией в Петербурге... и в целом впечатление от губернаторских выборов у нас неплохое", - сказал Брод, добавив, что в Петербурге сформировалась мощная коалиция общественных сил, которая осуществляет постоянный мониторинг избирательной кампании.
По словам Брода, наблюдение за ходом избирательной кампании в Петербурге будет продолжаться. Наблюдатели будут присутствовать не только на городских, но и на избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях непосредственно в день голосования.
"Я все же надеюсь, что серьезных проблем не будет", - заключил эксперт.
24 июля, 12:36
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СПЧАлександр БродРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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