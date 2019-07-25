В СПЧ рассказали о впечатлениях от предвыборной кампании в Петербурге

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. У Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сложилось позитивное впечатление от избирательной кампании на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщил член СПЧ Александр Брод.

Муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге вместе с выборами губернатора в единый день голосования 8 сентября. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу муниципальных избирательных комиссий.

"СПЧ внимательно следит за ситуацией в Петербурге... и в целом впечатление от губернаторских выборов у нас неплохое", - сказал Брод, добавив, что в Петербурге сформировалась мощная коалиция общественных сил, которая осуществляет постоянный мониторинг избирательной кампании.

По словам Брода, наблюдение за ходом избирательной кампании в Петербурге будет продолжаться. Наблюдатели будут присутствовать не только на городских, но и на избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях непосредственно в день голосования.