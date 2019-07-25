Россия занимает 38 место в мире по экспорту "зеленых" товаров

Органические товары: вклад в экологию планеты или очередной модный тренд? Мода на все органическое и натуральное в последние годы все больше захватывает мир. Появляются агрохозяйства и фермы, производящие овощи, фрукты и выращивающие животных в природных условиях - без пестицидов, минеральных удобрений, антибиотиков и гормонов.