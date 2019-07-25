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РИА Новости

Россия занимает 38 место в мире по экспорту "зеленых" товаров

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия находится на 38 месте в мировом рейтинге экспорта "зеленых" товаров, сообщила в четверг журналистам старший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.
"По нашим оценкам, Россия занимает 38 место в мире по экспорту "зеленых" товаров. И это не очень хорошо", — сказала Левашенко в ходе экспертной сессии "Зелёные финансы и ответственное инвестирование: Россия в глобальной повестке".
"Зеленые" или эко-товары — это товары, безопасные не только для человека, но и для окружающей среды в течение всего цикла — от добычи сырья для его производства до утилизации товара.
Органические товары: вклад в экологию планеты или очередной модный тренд?
7 сентября 2018, 10:00Экология
Органические товары: вклад в экологию планеты или очередной модный тренд?Мода на все органическое и натуральное в последние годы все больше захватывает мир. Появляются агрохозяйства и фермы, производящие овощи, фрукты и выращивающие животных в природных условиях - без пестицидов, минеральных удобрений, антибиотиков и гормонов.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)ЭкологияЭкономика
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