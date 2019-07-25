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РИА Новости

Матвиенко мечтает опять сесть за руль после ухода из Совфеда

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что очень любит водить машину, но ни разу не садилась за руль после того, как в 2011 году власти избрана на этот пост. По ее словам, она мечтает вернуться к вождению, когда "выйдет на свободу" после ухода из Совфеда.
"Я очень люблю водить, но когда я стала председателем Совета Федерации и перешла в категорию охраняемого лица, перестала, к сожалению, сама водить автомобиль. Представила этот эскорт, когда я еду за рулем, впереди ГАИ... Я пыталась отбиться от них, но, поверьте, не могу. У них свои задачи", - призналась Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
3 июня, 09:49
Матвиенко заявила, что ей никогда не делали скидок на то, что она женщина
По ее словам, такая картина была бы "ужасной и неправильной".
"Но мечтаю, когда выйду на свободу, обязательно вернусь к вождению автомобиля", - заявила спикер СФ.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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