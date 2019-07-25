Матвиенко мечтает опять сесть за руль после ухода из Совфеда

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что очень любит водить машину, но ни разу не садилась за руль после того, как в 2011 году власти избрана на этот пост. По ее словам, она мечтает вернуться к вождению, когда "выйдет на свободу" после ухода из Совфеда.

"Я очень люблю водить, но когда я стала председателем Совета Федерации и перешла в категорию охраняемого лица, перестала, к сожалению, сама водить автомобиль. Представила этот эскорт, когда я еду за рулем, впереди ГАИ... Я пыталась отбиться от них, но, поверьте, не могу. У них свои задачи", - призналась Матвиенко.

По ее словам, такая картина была бы "ужасной и неправильной".