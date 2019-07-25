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РИА Новости

Для гироскутеров и электросамокатов введут правила, заявила Матвиенко

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик катается на гироскутере в Севастополе
Мальчик катается на гироскутере в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мальчик катается на гироскутере в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правила использования будут введены для гироскутеров, электросамокатов и других появившихся недавно средств передвижения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Регулирование таких средств передвижения необходимо, и уже в повестке этот вопрос", - сказала она на пресс-конференции.
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По словам Матвиенко, когда таких средств на улицах было немного, они могли ездить без специальных правил.
"А теперь это проблема, они уже в определенной мере представляют угрозу для граждан. Это не пешеходы, иногда лихачи на них разгоняются до 80 километров в час", - заявила Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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