Для гироскутеров и электросамокатов введут правила, заявила Матвиенко

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правила использования будут введены для гироскутеров, электросамокатов и других появившихся недавно средств передвижения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Регулирование таких средств передвижения необходимо, и уже в повестке этот вопрос", - сказала она на пресс-конференции.

По словам Матвиенко, когда таких средств на улицах было немного, они могли ездить без специальных правил.