В Киргизии заявили о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана фактически стабилизировалась, заявил в четверг секретарь киргизского Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.

"Ситуация фактически стабилизировалась. С местным населением на постоянной основе проводится разъяснительная работа", - цитирует секретаря Совбеза пресс-служба главы государства.

По его словам, правоохранительные органы Киргизии и Таджикистана "практически договорились о проведении совместного расследования причин происшествий, выявлении виновников произошедшего инцидента, принятии двусторонних мер по недопущению пограничных конфликтов в дальнейшем".

Секретарь Совбеза подчеркнул, что ситуация на границе находится под постоянным контролем президента Сооронбая Жээнбекова. "Активизировался диалог между Бишкеком и Душанбе на высшем уровне, отметив выбранный курс кыргызской стороны на построение добрососедских отношений с Таджикистаном, обеспечение пограничной безопасности двух республик и региона в целом", - сказал он.

Сагынбаев добавил, что и на правительственном уровне двух стран продолжаются переговоры экспертов по этой проблеме. "Впервые за последние два года на недавно состоявшихся переговорах межправительственных рабочих групп по делимитации и демаркации границы, 6 июля текущего года, вопрос сдвинулся с мертвой точки", - отметил он.