Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.

По словам телеведущей, такое развитие ситуации было для нее "прогнозируемым".

"Я, конечно, ввела их (украинские власти. — Прим. ред.) в заблуждение, когда я въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет", — заявила она.

Борисова рассказала, что недавно ездила в Киев по работе сниматься в российском шоу. Она призналась, что в последние дни боялась даже возвращаться в гостиницу, поскольку опасалась неадекватных действий со стороны украинских властей.