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РИА Новости

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Вчера, 13:41
16369
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
По словам телеведущей, такое развитие ситуации было для нее "прогнозируемым".
"Я, конечно, ввела их (украинские власти. — Прим. ред.) в заблуждение, когда я въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет", — заявила она.
Борисова рассказала, что недавно ездила в Киев по работе сниматься в российском шоу. Она призналась, что в последние дни боялась даже возвращаться в гостиницу, поскольку опасалась неадекватных действий со стороны украинских властей.
При этом она подчеркнула, что местные жители относились к ней исключительно доброжелательно и никакого негатива с их стороны она не заметила.
Телеведущая Дана Борисова
19 июля, 18:27
“Рады вас видеть в Украине”. Националисты в бешенстве от Даны Борисовой
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Ситуация на УкраинеВ мире
Популярные комментарии
Одного ни как не пойму..ВАС что или кто туда тянет? Вас там ненавидят, оскорбляют, угрожают..вы зачем туда претесь? Или бабосики застилают глаза? Скатертью дорога и барабан на шею..
25 июля, 14:55
ВКВанька Каин
1410000
это паранойя с шизофренией в квадрате на фоне психического расстройства в виде мании войны с агрессором.
25 июля, 14:54
ВКВанька Каин
1000000
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